ياسمين صبري تنشر جلسة تصوير جديدة من أثينا والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس

تألقت الفنانة ياسمين صبري، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها من العاصمة اليونانية أثينا.

ونشرت "ياسمين" مجموعة من الصور الرائعة، عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، وكتبت: "وأنا أفكر في نفسي... يا له من عالم رائع".

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "المره هذه تجنن بشكل مش طبيعي"، "جميلة.. قمر يا سوسو"، "يا عمري جمال اني فديت"، "قمر.. أحلى واحدة"، "التان تحفة ويجنن عليكي"، "كل يوم تحلوي أكتر من اللي قبله قمر القمرات".

آخر مشاركات "ياسمين صبري" كانت في مسلسل "رحيل" الذي عرض بموسم دراما رمضان 2024.

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