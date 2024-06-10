"الماتش في المتناول".. نبيل الحلفاوي يعلق على تأخر مصر بهدف أمام غينيا بيساو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تأخر منتخب مصر بهدف أمام منتخب غينيا بيساو، في المباراة التي تقام ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكتب "الحلفاوي"، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "X" تويتر سابقًا: "الماتش في المتناول.. أرجو أن يكون الفريق لم يستهلك بدنيا، التغييرات ستساعد، عمر كمال مكان هاني، إمام مكان زيزو، حمدي فتحي لازم يزيد وإن كان مرهقا إما يلعب ابراهيم عادل أو شريف كمهاجم ثان مع أوفا، وياسر مكان رامي ربيعة".

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو المقامة حاليا باستاد 24 سبتمبر، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بتقدم غينيا بيساو بهدف نظيف.

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