إيرادات الأحد.. "شقو" الثاني و"تاني تاني" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 6 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: السرب، تاني تاني، بنقدر ظروفك، شقو، فاصل من اللحظات اللذيذة، عالماشي، وحققت الأفلام الستة أمس الأحد 9 يونيو 2024، إيرادات بلغت 772 ألفا و57 جنيها، وزعت على النحو التالي..

السرب

احتل فيلم السرب المركز الأول، وجاء في صدارة شباك التذاكر، وحقق 306 آلاف و796 جنيها.

ويشارك في بطولة فيلم "السرب" مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: أحمد السقا، شريف منير، صبا مبارك، محمد ممدوح، نيللي كريم، مصطفى فهمي، أحمد حاتم، دياب، سيناريو وحوار عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

شقو

وحصل فيلم شقو على المركز الثاني بعد تحقيقه 225 ألفا و518 جنيها.

فيلم شقو تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي، بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، يسرا، دينا الشربيني، عباس أبو الحسن، وليد فواز، محمد جمعة.

فاصل من اللحظات اللذيذة

وفاز بالمركز الثالث فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" وحقق إيرادا بلغ 205 آلاف و290 جنيها.

"فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف جورج عزمي وشريف نجيب، إخراج أحمد الجندي، بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، الطفل جان رامز.

عالماشي

وذهب المركز الرابع لفيلم "عالماشي" محققا 16 ألفا و96 جنيها .

"عالماشي" تأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي، هدير الشريف، إخراج محمد الخبيري، بطولة علي ربيع، صلاح عبدالله، انتصار، كريم عفيفي، آية سماحة، عبدالله مشرف.

بنقدر ظروفك

وحصل على المركز الخامس فيلم بنقدر ظروفك، محققا 14 ألفا و316 جنيها.

بنقدر ظروفك تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، مي سليم، محمد محمود، محمود حافظ، إبرام سمير، يوسف وائل نور.

تاني تاني

وكان المركز السادس من نصيب فيلم تاني تاني، بعد تحقيقه 4 آلاف و41 جنيها.

"تاني تاني" تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، إخراج شريف إسماعيل، بطولة غادة عبدالرازق، بيومي فؤاد، أحمد آدم، ثراء جبيل، محمود حافظ.