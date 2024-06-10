لقبوها بـ"باربي اللبنانية" و"زوجها نطق الشهادتين على الهواء".. معلومات عن مايا نعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أثارت المطربة اللبنانية مايا نعمة جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها وهي ترقص في شهور حملها الأخيرة ضمن مشاركتها بمهرجان "لونها" في العاصمة اللبنانية "بيروت".

وتداول رواد "السوشيال ميديا" مقطع فيديو لمايا وهي ترقص على المسرح وسط تباين الآراء بين معجب ومنتقد لما فعلته.

وإليكم 10 معلومات عن مايا نعمة:

1- ولدت في 9 ديسمبر عام 1987 في جنوب لبنان.

2- أطلقوا عليها لقب باربي اللبنانية.

3- تزوجت لأول مرة من الموزع الموسيقي وليد المسيح عام 2010 وانفصلت عنه عام 2017.

4- في رصيدها 5 كليبات و11 أغنية.

5- تزوجت للمرة الثانية من المدرب الرياضي شربل أبو خطار عام 2019 في لاس فيجاس.

6- نطق زوجها شربل أو خطار الشهادتين على الهواء بسبب جدل أنها مسلمة وهو مسيحي، وتعرضا لهجوم كبير، وتساءل البعض كيف يتزوجان، فقام بنطق الشهادتين بأحد البرامج.

7- ذاع صيتها بعدما شاركت ببرنامج المواهب الغنائية "ستار أكاديمي" عام 2005.

8- شاركت ببرنامج "الرقص مع النجوم" عام 2014.

9- قدمت برنامج "Talenteen" على تلفزيون "otv" اللبناني عام 2012.