جيهان الشماشرجي تشارك في "حالة إنكار" مع خالد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انضمت الفنانة جيهان الشماشرجي لفريق عمل مسلسل "حالة إنكار"، مع النجم خالد النبوي، الذي يأتي ضمن الإنتاجات الأصلية لمنصة TOD.

وبدأت جيهان تصوير مشاهدها في المسلسل الذي يشارك في بطولته أيضاً يسرا اللوزي، وهاني عادل، وأحمد وفيق، وأحمد مجدي. ومن إخراج أحمد خالد، وإنتاج سالي والي.

وكانت الفنانة جيهان الشماشرجي تألقت في موسم رمضان 2024 بثلاثة أعمال فنية: أولها ظهورها كضيفة شرف في مسلسل "الحشاشين" مع النجم كريم عبدالعزيز، إذ قدمت دور السلطانة.

أما في مسلسل "جودر" مع الفنان ياسر جلال فقدمت شخصية "شروق"، كما قدمت دور "إنجي" في الجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد"، مع شريف سلامة ودينا الشربيني، وإسعاد يونس، وميمي جمال، وآية سماحة، وإخراج خالد الحلفاوي.