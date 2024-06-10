قبل حفله في دبي.. أحدث ظهور لـ جورج وسوف بعد أنباء تعرضه لوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طمأن المطرب جورج وسوف جمهوره على حالته الصحية، بعد انتشار أنباء الفترة الماضية عن تعرضه لأزمة صحية شديدة، نقل على أثرها لأحد المستشفيات.

وظهر جورج وسوف في مقطع فيديو جديد، خلال احتفاله بعيد ميلاد المطرب السوري عبد الرحمن الشهير بـ "الشامي".

ونشر "الشامي" عبر حساب الأخير على موقع "انستجرام" مجموعة من الصور والفيديوهات تجمعه بـ "سلطان الطرب"، وعلق: "شو بدو أي إنسان بالدنيا أكتر من إن أبو وديع يحتفل بعيد ميلاده".

وأضاف: "أبو وديع هو أبو وديع الطيب الصادق ، كل كلمة قيلت لي ياها وكل نصيحة وجهتلي إياها هي شرف لألي ، شكراً لانك هون وشكراً لمحبتك ودعمك، ه يديم عليك الصحة والعافية ويخليلك أحبابك ويخليك لينا".

ويستعد جورج وسوف لإحياء حفل غنائي كبير في دبي بمشاركة المطرب السوري "الشامي، والمقرر إقامته يوم ٢٨ من الشهر الجاري في دبي.

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