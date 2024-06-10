أول تعليق من نبيل الحلفاوي على تعادل المنتخب المصري مع غينيا بيساو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة المنتخب المصري التي جمعته بمنتخب غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 والتي أقيمت مساء اليوم الاثنين وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ونشر "الحلفاوي" تعليقه عقب نهاية المباراة عبر حسابه الرسمي على "X" وكتب: "للأسف تريزيجيه خرج في الوقت اللي كنا محتاجينه فيه، وقت تكثيف الهجوم، عشان كده قلت كان لازم يتأجل للشوط الثاني، وأيضًا عدم الاستفادة من عمر كمال غلط".

ويحرص نبيل الحلفاوي على التعليق على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص، عبر حسابه على موقع X.

اقرأ أيضا:

بعد أزمة عمرو دياب.. عمر كمال يسخر من الموقف بطريقة كوميدية (فيديو)

"دع عملك يتحدث".. قبل الصفعة| كيف يواجه عمرو دياب الأزمات؟