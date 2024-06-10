يحيى الفخراني يعلق على «صفع» عمرو دياب لمعجب

علق الفنان الكبير يحيى الفخراني، على أزمة المشاهير، وآخرهم المطرب عمرو دياب مع المعجبين بسبب الرغبة في التقاط الصور الفوتوغرافية في الحفلات.

وقال يحيى الفخراني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد على بقناة "الحدث اليوم": "يجب احترام خصوصية الفنان في كل الأوقات وأنا شخصيًا تأذيت خلال عزاء صلاح السعدني من البعض، وبالتالي المسألة لازم تتحجم ويبقى فيه مصور صحفي أو اتنين في التغطية الإعلامية لأي حدث".

وأضاف :"رأيي إن فيه حدود في مطالب الجمهور التصوير مع الفنان يعني وانا في بيتي خلاص انتهينا وحياتي الخاصة محدش له دعوة بيها ولكن الناس بتحب تتعرف علي حياة الفنان، ولكن من وقت لآخر الفنان لازم يتفاعل مع الناس".

وأكمل يحيى الفخراني: "أرى ضرورة أن يكون هناك مساحة مناسبة بين المعجب والفنان وإن كان لزاما على الفنان أن يتفاعل ايجابيا مع معجبيه وجمهوره".

وأشار: "بعض الفنانات بيعلوا علي بعض أجورهم في الأعمال الفنية وبيقولوا أرقام مش طبيعية، والأجور اللي بنسمعها مش حقيقية، والموضوع بيحصل معايا وبقولهم ده فلان بياخد كذا يجيبولي العقد بتاعه الاقيه مش زي ما قال خالص، الفنان رأيي ممكن يكسب اكتر من كده لإن عنده التزامات كتير، ويجب ألا يفصح الفنان عن أجره".

وكان النجم عمرو دياب أثار الجدل بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو له وهو يصفع أحد المعجبين على وجهه، خلال محاولته التقاط صورة معه في أحد حفلات الزفاف بأحد فنادق القاهرة.

وظهر عمرو دياب، خلال الفيديو وهو يرفض التقاط الصور مع المعجبين، وأمسك هذا الشاب بالهضبة من ملابسه، الأمر الذي أثار حفيظة عمرو دياب وأزاح يده ومن ثم صفعه على وجهه وسط ذهول الحضور، وعلى الفور تم إنزال المعجب من على المسرح.

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