شكرا لقرائتكم خبر عن داكوتا فانينج: توم كروز يرسل لى زوجًا جديدًا من الأحذية كل عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة الشابة داكوتا فانينج عن أن النجم العالمى توم كروز يشتري لها زوجًا جديدًا من الأحذية كل عام بمناسبة عيد ميلادها، لعبت الممثلة دور البطولة إلى جانب كروز في فيلم War of the Worlds لعام 2005 لستيفن سبيلبرج، عندما كان عمرها 11 عامًا فقط.

لعبت فانينج دور راشيل، ابنة راي فيرير، عامل الرصيف الذي يجب أن يحمي عائلته ويجمع شملهم عندما تغزو كائنات فضائية الأرض وتدمر المدن بآلات حرب عملاقة.

ربما يكون قد مر ما يقرب من 20 عامًا منذ إنتاج الفيلم، لكن يبدو أن الاثنين ظلا على اتصال، حيث كان نجم Top Gun ويرسل لها في عيد ميلادها 23 فبراير من كل عام حذاء جديد.

ظهرت فانينج في برنامج كيلي كلاركسون الحواري هذا الأسبوع، حيث ناقشت هذا التقليد، وصرحت قائلة:" توم كروز يرسل لي دائمًا نفس الشيء كل عام، لقد أحببت الأحذية عندما كنت صغيرة، وبدأت أتمكن من ارتداء أحذية البالغين عندما كنت في الجولة الصحفية لـ War of the Worlds، وكنت متحمسًا جدًا لها، ولهذا السبب يرسل لي الأحذية دائمًا".