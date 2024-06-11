شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى وصبرى فواز وهاجر أحمد وعمرو عرفة يحتفلون بالعرض الخاص لـ"أهل الكهف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أبطال فيلم "أهل الكهف" بعرضه الخاص والمقام داخل أحد سينمات مدينة 6 أكتوبر، والذي سينافس في موسم عيد الأضحى، حيث حضر كل من: خالد النبوي، صبري فواز، هاجر أحمد، المخرج عمرو عرفة.

الفيلم

أهل الكهف

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".

ويعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

ميرفت أبو عوف وزوجها الفنان نبيل على ماهر



المخرج عمرو عرفة



خالد النبوي



العرض الخاص لفيلم أهل الكهف



خالد النبوي