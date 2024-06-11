شكرا لقرائتكم خبر عن نور النبوى يساند والده خالد النبوى فى العرض الخاص لفيلم أهل الكهف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم نور النبوي على حضور العرض الخاص لفيلم أهل الكهف، والمقام داخل إحدى دور السينما مدينة 6 أكتوبر، لمساندة والده النجم خالد النبوي، وهو العمل الذي سينافس في موسم عيد الأضحى.

أهل الكهف

أهل الكهف

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".

ويعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.



نور النبوي بصحبة خالد النبوي



نور النبوي مع والده خالد النبوي في العرض الخاص لفيلم أهل الكهف