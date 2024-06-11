شكرا لقرائتكم خبر عن تزاحم الجمهور على خالد النبوى فى العرض الخاص لفيلم أهل الكهف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدافع عدد كبير من الجمهور على النجم خالد النبوي أثناء حضوره للعرض الخاص لفيلم أهل الكهف، والذي ينافس به في موسم عيد الأضحى، وحرص النبوي على التقاط الصور مع محبيه.

وحرص النجم نور النبوي على حضور العرض الخاص لفيلم أهل الكهف، والمقام داخل إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، لمساندة والده النجم خالد النبوي، وهو العمل الذي سينافس في موسم عيد الأضحي.

وحضر من أبطال فيلم أهل الكهف لعرضه الخاص ومشاهدته بالسينما كل من: خالد النبوي، صبري فواز، هاجر أحمد، المخرج عمرو عرفة، كما حرص علي الحضور منذ الدقائق الأولى لمشاهدة الفيلم وتهنئة صناعه أبرزهم الفنانة ميمي جمال، إلهام شاهين، هالة سرحان، نهي صالح.

فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".

ويعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.



التفاف الجمهور علي خالد النبوي في العرض الخاص لفيلم أهل الكهف



خالد النبوي في العرض الخاص لفيلم أهل الكهف



الجمهور حول خالد النبوي في العرض الخاص لفيلم أهل الكهف



