مؤتمر صحفي وعرض خاص لفيلم "ولاد رزق 3".. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقيم الشركة المنتجة لفيلم ولاد رزق 3، عرضًا خاصًا للعمل ظهر اليوم، الثلاثاء، في إحدى دور العرض السينمائية في التجمع الخامس.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي لفيلم "ولاد رزق 3" عقب مشاهدته، وينطلق عرض فيلم ولاد رزق 3، الأربعاء المقبل بشكل رسمي في جميع دور السينما ليشارك بموسم أفلام عيد الأضحى 2024.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من الفنانين؛ أبرزهم: أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، أسماء جلال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم، كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، رزان مغربي، ونيكول سعفان، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

قصة فيلم ولاد رزق 3

في هذا الجزء، وبعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة. لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.