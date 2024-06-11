أحدث ظهور لـ محمد رمضان نائمًا داخل طائرته الخاصة.. (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومحبيه، صورًا جديدة لأحد جلسة تصوير خضع لها من داخل طائرته الخاصة.

ونشر "رمضان" فيديو وهو نائمًا، ومجموعة من الصور رفقة كلبه الخاص، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلق: "العودة إلى الوطن".

وسافر محمد رمضان مؤخرًا إلى باريس لحضور حفل زفاف نجل رجل الأعمال ياسين منصور، والذي أقيم أول أمس السبت في العاصمة الفرنسية باريس.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "جعفر العمدة" والذي عرض عام 2023، وحقق نجاحا كبيرا.

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