فن ومشاهير

أحدث ظهور لـ محمد رمضان نائمًا داخل طائرته الخاصة.. (صور)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومحبيه، صورًا جديدة لأحد جلسة تصوير خضع لها من داخل طائرته الخاصة.

ونشر "رمضان" فيديو وهو نائمًا، ومجموعة من الصور رفقة كلبه الخاص، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلق: "العودة إلى الوطن".

وسافر محمد رمضان مؤخرًا إلى باريس لحضور حفل زفاف نجل رجل الأعمال ياسين منصور، والذي أقيم أول أمس السبت في العاصمة الفرنسية باريس.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "جعفر العمدة" والذي عرض عام 2023، وحقق نجاحا كبيرا.

اقرأ أيضا..
أول تعليق من نبيل الحلفاوي على تعادل المنتخب المصري مع غينيا بيساو

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا