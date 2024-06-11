ليلى علوي تشارك في حفل مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة ليلى علوي عن إطلالتها التي حضرت بها فعاليات حفل تكريم، أقامه مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت "ليلى" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلاله بإطلالة أنيقة أثناء استعدادها لحضور الفعالية، وعلقت: "من دبي، تكريم مركز راشد لأصحاب الهمم"، كما نشرت عدد من الصور ومقاطع الفيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة على نفس التطبيق لعدد من اللقاءات التليفزيونية إلى جانب التقاط عدد من الصور التذكارية مع المعجبين هناك.

وتشارك ليلى علوي في بطولة فيلم جديد وهو فيلم "جوازة توكسيك"، ويشاركها البطولة الفنان بيومي فؤاد والمقرر طرحه بالسينمات مطلع شهر يوليو المقبل.

وكان أخر مشاركات ليلى علوي فيلم "مقسوم" وشاركها البطولة الفنانة شيرين رضا وعرض مطلع العام الجاري، إلى جانب مسرحية "الصندوق الأحمر" وتم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" بشهر يناير الماضي.

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