الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "أهل الكهف" استعدادًا لطرحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل فريق "أهل الكهف" مساء اليوم الاثنين في سينما مول مصر بالفيلم في عرض خاص، قبل طرحه ضمن أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي.

ويشهد العرض حضور نجوم الفيلم وصناعه، إلى جانب عدد من الفنانين الذين حرصوا على توجيه التهنئة لهم.

تدور أحداث فيلم "أهل الكهف" حول قصة ثلاثة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل ويعيشون صراعًا قويًا مع الزمن، والفيلم مقتبس من مسرحية للأديب الراحل توفيق الحكيم ومعالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

واحتفل فريق عمل فيلم "أهل الكهف" باستئناف التصوير شهر مايو العام الماضي بعد توقف لمدة عامين بسبب مشاكل إنتاجية.

يذكر أن المخرج عمرو عرفة عرض له مؤخرًا مسلسل "مليحة" بطولة النجمة ميرفت أمين، الفنان دياب وذلك بموسم دراما رمضان 2024.

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