عمرو مصطفى: "كلنا بنعدي بصعوبات المهم نحافظ على احترامنا لبعض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجه الفنان عمرو مصطفى رسالة لجمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أشار خلالها إلى أن مرور أي فنان بتحديات وصعوبات في مشواره أمر طبيعي.

وكتب "يا جماعة، كلنا بنعدي بتحديات وصعوبات في مشوارنا، وأوقات بتسوء الأمور، المهم إننا دايمًا نحافظ على احترامنا لبعض ونتعامل بروح الفريق، أي مشاكل أو خلافات لازم نحلها بطريقة محترمة، لأن ده اللي يليق بفننا وجمهورنا، كل الدعم للجميع، ومكملين معاكم دايمًا عشان نقدم أفضل ما عندنا".

وكشف عمرو مصطفى خلال الساعات القليلة الماضية عن إعادة تقديم عدد من أعماله بشكل جديد ومختلف وعلق: "يا أحلى جمهور، عندي ليكم خبر جامد، قررت أرجع لكم أعمالي في التلحين القديمة اللي بتحبوها بس بشكل جديد ومختلف تمامًا، جهزوا نفسكم لألحان تانية خالص، تجمع بين التراث والابتكار الجديد، هتعيشوا تجربة موسيقية مش هتنساها، فخليكم مستعدين، تابعوني وكونوا أول ناس تسمعوا النسخ الجديدة قريب جدًا".

اقرأ أيضا:

لقبوها بـ"باربي اللبنانية" و"زوجها نطق الشهادتين على الهواء".. معلومات عن مايا نعمة