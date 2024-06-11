واحدة من أبطال "خرج ولم يعد".. وفاة الفنانة مها عطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

توفيت اليوم الاثنين الفنانة مها عطية، بعد سنوات من الاعتزال، إذ كان أخر عمل قدمته في عام 1997.

ونشر حسابها على فيسبوك خبر وفاتها وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى مها عطية المغفور لها بإذن الله، وإن شاء الله صلاة الجنازة غدًا بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، والعزاء إن شاء الله يوم الخميس بمسجد عمر مكرم، نسألكم الدعاء".

مها عطية تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت بالمسرح والسينما والتليفزيون، بدأت حياتها الفنية بدور مميز في فيلم " خرج ولم يعد " عام ١٩٨٤، وهو دور زينات خطيبة عطية يحيى الفخراني، اشتركت في مسرحية "ع الرصيف" عام ١٩٨٧، وقامت بدور براكسا فى مسرحية "برلمان الستات" عام١٩٨٧، ومن أفلامها "وصية رجل مجنون"عام ١٩٨٧، و"عودة الهارب"عام١٩٩٠، كما عملت بالتليفزيون في مسلسل"الفرسان"١٩٩٤ ومسلسل "صعاليك ولكن شعراء" عام ١٩٨٨.

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