الصور الأولى من حفل زفاف ميرفت وجدي نجمة "أراب أيدول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من حفل زفاف المطربة ميرفت وجدي نجمة برنامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول".

وأحيا حفل الزفاف المطرب تامر عاشور، وقدم باقة من أجمل أغانيه، وسط حضور كبير من الأصدقاء وأفراد العائلة.

يذكر أن المطربة ميرفت وجدي قدمت مجموعة من الأغاني، منها: "هعمل ثورة"، "بنت البلد"، "قلبها جامد"، "صورة منك"، "بفتكرك"، "مش هين".

كما قدمت مجموعة أغانٍ لعدد من المطربين ومنها: "رمان خلاص انفرط" للنجم محمد منير، "سيرة الحب" لكوكب الشرق أم كلثوم، "ياللي بتغيب عليا" للمطرب محمد محي.

وشاركت ميرفت وجدي في الموسم الثالث لبرنامج اكتشاف المواهب الغنائية "Arab Idol" عام 2014.

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