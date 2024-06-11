بدرية طلبة تهاجم متابعة حسدتها: "لو كان عايز يديكم كان عطاكم.. ربنا عادل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خرجت الفنانة بدرية طلبة عن صمتها، وردت على متابعة وجهت لها رسالة، بشأن مشاركتها بإحدى الحملات الإعلانية.

وأعادت بدرية عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على "انستجرام"، نشر الرسالة، والتي جاء فيها: "يا بختك كمان إعلانات مش كفاية التمثيل، ممكن تساعديني أمثل زيك".

وردت عليها "بدرية" قائلة: "فعلا يا بختي، وهخليكي تيجي تمثلي معايا بس تشوفي كل التعب اللي شفته في حياتي علشان أوصل للي أنا فيه، أوعوا تفكروا عينيكم وحسدكم ده مش بيرجع عليكم، لأن قلوبكم سودة، أتمنوا الخير لغيركم حينوبكم منه أرحمونا يرحمكم الله، لو كان عايز يديكم كان عطاكم، ربنا عادل ومن شر حاسد إذا حسد".

احتفلت الفنانة بدرية طلبة مؤخرا بزفاف ابنتها "سلمى"، وكشفت عن السبب وراء إقامة مراسم حنتها بعيدًا عن أعين "السوشيال ميديا" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" قائلة: "عملت الحنة بعيدًا عن الإعلام والسوشيال ميديا عشان مش حابة حد يجي يتصيد الأخطاء ويلم مشاهدات على حسي، ويخلي المتابعين يعلقوا تعليقات بايخة".

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