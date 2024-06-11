محمد رمضان نائمًا داخل الطائرة وهدى المفتي جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد : معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هدى المفتي

خطفت الفنانة هدى المفتي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومحبيه، صورًا جديدة لأحد جلسة تصوير خضع لها، وظهر نائمًا داخل طائرته الخاصة.



شيرين رضا

شاركت الفنانة شيرين رضا، متابعيها وجمهورها احتفالها بعيد ميلاد ابنتها "نور" عمرو دياب، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا حبي الأعظم، أتمنى أن تتحقق كل آمالك وأحلامك".

دارين حداد

خطفت الفنانة التونسية دارين حداد الأنظار، وتألقت في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، بإطلالة صيفية مميزة.



ميرفي ديزدار

احتفلت الفنانة التركية ميرفي ديزدار نجمة مسلسل "الطبيب المعجزة" بحفل زفافها الأحد، من حبيبها جيهان ايغار بعد قصة حب جمعت بينهما على مدار 7 شهور.

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، من أحدث ظهور لها على الشاطئ أثناء قضائها إجازة الصيف.

ياسمين صبري

تألقت الفنانة ياسمين صبري، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها من العاصمة اليونانية أثينا، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها على "انستجرام".

جورج وسوف

طمأن المغني السوري عبد الرحمن "الشامي" على الحالة الصحية للمطرب جورج وسوف، بعد انتشار أنباء الفترة الماضية عن تعرضه لأزمة صحية شديدة، نقل على أثرها لأحد المستشفيات.

سيرين عبدالنور

احتفلت الفنانة سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنتها تاليا الـ13، في حضور زوجها رجل الأعمال فريد رحمه ونجلها كريستيانو.

مي سليم

أبهرت الفنانة مي سليم متابعيها عبر السوشيال ميديا، بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت مرتدية فستانًا باللون الأسود خطفت به الأنظار.