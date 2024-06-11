شكرا لقرائتكم خبر عن صداقة أمير عيد وآدم الألفى تنتقل من كايروكى إلى مسلسل دواعى السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمير عيد وآدم الألفي تجمعهما صداقة وعشرة عمر ممتدة لأكثر من 20 عامًا، ولم يكونا صديقين فقط وسندا لبعضهما البعض، بل أكثر من ذلك عائلة، حيث يشارك آدم الألفى أحد أعضاء فريق كايروكى في مسلسل دواعى السفر، وهى التجربة الأولى لآدم في عالم التمثيل، ويعرض المسلسل على منصة watch it، ومن أحدث أعمالها الأصلية.

وتوجد علاقة وطيدة بين آدم الألفى والنجم أمير عيد بطل المسلسل بحكم صداقتهما في الفرقة، وسنين الصداقة التى جمعتهما معا من بداية تأسيس فرقة كايروكى وآدم عازف "باص جيتار" في الفريق.

ومثل صداقتهما في الحقيقة، ممتدة في التمثيل، حيث يقدم آدم الألفى شخصية عمرو الصيرفى، صديق على "أمير عيد" خلال أحداث المسلسل ويقف بجانبه ويساعده ولا يتركه من أجل أن يتخطى أزمته التي يعانى منها.

مسلسل دواعى السفر مكون من 10حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.