شكرا لقرائتكم خبر عن رشوان توفيق وكريم فهمى وتامر حسين وعزيز الشافعى يحضرون عرض فيلم أهل الكهف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد من الفنانين للعرض الخاص لفيلم أهل الكهف، المقام داخل إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، أبرزهم: رشوان توفيق، كريم فهمي وزوجته، تامر حسين، عزيز الشافعي والمؤلف أيمن بهجت قمر، وعمرو محمود ياسين وابنه محمود ياسين جونيور.

وحرص النجم نور النبوي على حضور العرض الخاص لفيلم أهل الكهف، لمساندة والده النجم خالد النبوي، وهو العمل الذي سينافس في موسم عيد الأضحى.

وحضر من ابطال فيلم أهل الكهف لعرضه الخاص ومشاهدته بالسينما كل من: خالد النبوي، صبري فواز، هاجر أحمد، المخرج عمرو عرفة، كما حرص على الحضور منذ الدقائق الأولى لمشاهدة الفيلم وتهنئة صناعه، أبرزهم الفنانة ميمي جمال، إلهام شاهين، هالة سرحان، نهى صالح.

فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".

ويعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.



رشوان توفيق وكريم فهمي وتامر حسين وعزيز الشافعي يحضرون عرض فيلم أهل الكهف



رشوان توفيق وكريم فهمي وتامر حسين وعزيز الشافعي يحضرون عرض فيلم أهل الكهف



رشوان توفيق وكريم فهمي وتامر حسين وعزيز الشافعي يحضرون عرض فيلم أهل الكهف



رشوان توفيق وكريم فهمي وتامر حسين وعزيز الشافعي يحضرون عرض فيلم أهل الكهف



رشوان توفيق وكريم فهمي وتامر حسين وعزيز الشافعي يحضرون عرض فيلم أهل الكهف



رشوان توفيق وكريم فهمي وتامر حسين وعزيز الشافعي يحضرون عرض فيلم أهل الكهف



رشوان توفيق وكريم فهمي وتامر حسين وعزيز الشافعي يحضرون عرض فيلم أهل الكهف



رشوان توفيق وكريم فهمي وتامر حسين وعزيز الشافعي يحضرون عرض فيلم أهل الكهف