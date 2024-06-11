بالصور| خالد النبوي يحتفل مع نجله نور بفيلم "أهل الكهف" في عرض خاص



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

احتفل النجم خالد النبوي بفيلمه الجديد أهل الكهف، الذي من المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى السينمائي، إذ استقبلت سينما مول مصر، العرض الخاص، مساء الاثنين 10 يونيو.

وحرص على التواجد في العرض الخاص وتهنئة خالد، نجله الممثل الشاب نور النبوي.

"أهل الكهف" معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، عن نص كتبه الكاتب الراحل توفيق الحكيم، إنتاج محمد رشيدي، إخراج عمرو عرفة، بطولة كوكبة من نجوم الفن، بينهم: خالد النبوي، مصطفى فهمي، غادة عادل، وأحمد عيد، محمد فراج، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد.

جدير بالذكر أن خالد النبوي ونور شاركا في رمضان 2024 بمسلسل إمبراطورية ميم، إخراج محمد سلامة عن نص أدبي للكاتب إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.