بالصور| كريم فهمي بصحبة زوجته في العرض الخاص لفيلم "أهل الكهف"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص الفنان كريم فهمي، على حضور العرض الخاص لفيلم أهل الكهف، والذي أقيم مساء الاثنين ١٠ يونيو، في سينما مول مصر، بصحبة زوجته.

الفيلم ينافس ضمن موسم عيد الأضحى السينمائي، أمام أفلام: ولاد رزق ٣ إخراج طارق العريان، اللعب مع العيال إخراج شريف عرفة، عصابة الماكس إخراج حسام سليمان.

أهل الكهف" معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، عن نص كتبه الكاتب الراحل توفيق الحكيم، إنتاج محمد رشيدي، إخراج عمرو عرفة، بطولة كوكبة من نجوم الفن، بينهم: خالد النبوي، مصطفى فهمي، غادة عادل، وأحمد عيد، محمد فراج، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد.

كريم فهمي أطل على جمهوره كضيف شرف مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني والفنانة نسرين أمين، والذي عُرض في رمضان ٢٠٢٤.