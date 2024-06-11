بالصور| رشوان توفيق بصحبة ابنته هبة في العرض الخاص لفيلم "أهل الكهف"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص الفنان القدير رشوان توفيق، على التواجد في العرض الخاص لفيلمه أهل الكهف، الذي أقيم مساء الاثنين 10 يونيو في سينما مول مصر، بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناع العمل.

وتواجدت بصحبة رشوان ابنته المذيعة الكبيرة هبة رشون، والتقطت صورا على السجادة الحمراء، كما قام بتسجيل بعض اللقاءات مع المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية.

وشهد العرض تواجد النجم خالد النبوي، ونجله الممثل الشاب نور النبوي، الفنان كريم فهمي وزوجته.

أهل الكهف" معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، عن نص كتبه الكاتب الراحل توفيق الحكيم، إنتاج محمد رشيدي، إخراج عمرو عرفة، بطولة كوكبة من نجوم الفن، بينهم: خالد النبوي، مصطفى فهمي، غادة عادل، وأحمد عيد، محمد فراج، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد.

رشوان توفيق أطل على جمهوره كضيف شرف في رمضان 2024 بمسلسل جودر- ألف ليلة وليلة بطولة النجم ياسر جلال، ياسمين رئيس، وفاء عامر، نور اللبنانية، وليد فواز، أحمد بدير، تارا عماد، غادة طلعت، جيهان الشماشرجي، سيناريو وحوار أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري.