بالصور| هاجر أحمد وزوجها يحضران العرض الخاص لفيلم "أهل الكهف"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص رجل الأعمال أحمد الحداد، على دعم زوجته الفنانة هاجر أحمد، وحضور العرض الخاص لفيلمها الجديد "أهل الكهف" الذي أقيم في سينما مول مصر، وينافس ضمن موسم عيد الأضحى السينمائي.

والتقطت هاجر بصحبة زوجها صورا تذكارية على السجادة الحمراء، وحرصا على تسجيل اللقاءات معا مع المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية.

وشهد العرض حضور النجم خالد النبوي ونجله الفنان نور النبوي، الفنان رشوان توفيق وابنته المذيعة هبة رشوان، الفنان كريم فهمي وزوجته.

هاجر شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل المعلم، بطولة أحمد بدير، سلوى خطاب، طارق النهري، سهر الصايغ، منذر رياحنة، انتصار، أحمد فؤاد سليم، مفيد عاشور.

أهل الكهف" معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، عن نص كتبه الكاتب الراحل توفيق الحكيم، إنتاج محمد رشيدي، إخراج عمرو عرفة، بطولة كوكبة من نجوم الفن، بينهم: خالد النبوي، مصطفى فهمي، غادة عادل، وأحمد عيد، محمد فراج، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد.