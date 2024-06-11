تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الشركة المنظمة لحفل النجم عمرو دياب في دبي والمقرر إقامته يوم 18 يونيو الجاري، عن أسعار تذاكر الحفل والتي ضمت عدد من الفئات المختلفة.

وتضمنت الأسعار عدد من الفئات وهي: "الفئة السابعة- واقفًا" 1948 جنيهًا، الفئة السادسة- الفضي بـ 2433 جنيهًا، "الفئة الخامسة" 3832 جنيهًا، الفئة الرابعة- الذهبية 5131 جنيهًا، الفئة الثالثة- الماسي 7729 جنيها، الفئة الثانية- الماسي الممتاز 9028 جنيهًا، والفئة الأولى- كبار الشخصيات ووصلت لـ 12925 جنيهًا.

وأثار عمرو دياب جدلًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد صفع أحد المعجبين بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، حيث تداول رواد "السوشيال ميديا" مقطع فيديو ظهر خلاله أحد المعجبين وهو يحاول التقاط صورة تذكارية مع عمرو دياب على المسرح وحاول الإمساك به، إلا أن عمرو انفعل وصفعه.

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