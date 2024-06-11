بعد عودته من رحلة علاجه .. "فنان العرب" محمد عبده يحتفل بعيد ميلاده

ياسر رشاد - القاهرة - احتفل الفنان محمد عبده بعيد ميلاده الـ 76 في منزله مع الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للموسيقى وذلك بعد عوته من رحلة تلقيه للعلاج الكيماوي بباريس وانتهائه منها.

فنان العرب "محمد عبده" يحتفل بعيد ميلاده

وقال الفنان محمد عبده خلال احتفاله بعديد ميلاده اليوم في منزله: محمد عبده من الإحتفال بعيد ميلاده في منزله بعد عودته من رحلة العلاج: ألف شكر على اهتمامكم وعلى المفاجأة التي لم أكن أتوقعها ولا على بالي الاحتفال بهذه المناسبة ولا أعلم هل أفرح أم أحزن فيها أفرح لأن ربنا يديني سنة جديدة ولا أحزن على سنة من عمري ربنا يعطينا جميعًا الصحة والعافية.

وأضاف الفنان محمد عبده: جايتك ليا تعطيني دفعة كبيرة جدا جدا لرجوعي للفن وإني أعود لجمهوري وأعمل حفلات تاني من جديد.

محمد عبده يُعلن إصابته بالسرطان

وفي وقت مسبق ؛ أعلن الفنان محمد عبده عن مرضه في رسالته الصوتية لصديقه الشاعر الراحل بدر عبد المحسن قائلا: يا حبيبي يا حبيبي يا بدر، يا رفيق الدرب ورفيق العمر وصديق العمر الوفي والحبيب يا اللي شكلنا خريطة المملكة العربية السعودية وحدودها ووجدانها، وأشكالها الغنائية الجميلة وطلعنا بكلمات واحدة مفهومة وجميلة ومرغوبة في كل مكان.

وتابع: هذا شيء كبير والأثر اللي صار فينا منها أثر بسيط، ليش تاخد كيماوي أنت وأنا كمان آخد كيماوي في باريس الله معانا ويحبنا، ومن محبة الله فينا، والله يراعي كل إنسان خدم بلده زينا.