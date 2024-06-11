شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت وكريم عفيفي وملك قورة يصورون مسلسل كنبة حبشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صناع مسلسل كنبة حبشى بطولة الفنانين محمد ثروت وكريم عفيفى وملك قورة، تصوير العمل الذى يخرجه محمد مصطفى بكرى، والمقرر طرحه في دور العرض في الفترة المقبلة، حيث يعد المسلسل من فئة الأعمال الكوميدية التي تعتمد على كوميديا الموقف، والمسلسل يعرض قريبًا.

مسلسل كنبة حبشي من بطولة محمد ثروت، كريم عفيفي، ملك قورة، إبرام سمير، توني ماهر، إيمان السيد، ياسر الطوبجي، أحمد تهامي، إيمان السيد، وندى بهجت، والعمل من تأليف نور مهران ومن إخراج محمد مصطفي بكري.

يشار إلى أن كريم عفيفى يعرض له حاليا فيلم ع الماشى بطولة النجم على ربيع، ويشارك في بطولته صلاح عبد الله وأيه سماحة وعدد كبير من الفنانين، وإخراج محمد الخبيرى .

كما قدم محمد ثروت أخر أعماله مسلسل سر الهى بطولة النجمة روجينا، وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطلوته كلا من رشا مهدى، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.