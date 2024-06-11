شيرين رضا تخدع الجمهور بعد إعلان اعتزالها

تفاجئ جمهور الفنانة شيرين رضا، أمس بإعلانها خبر اعتزالها الفن، ولكنها لم تعتزل بالفعل، وكان ذلك المنشور ضمن الحملة الترويجية لإعلانها الجديد الخاص لإحدى شركات الهاتف المحمول التي تشارك فيها مع الفنان ماجد الكدواني.

ونشرت الشركة الخاصة بالإعلان عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا مقطع فيديو صغير من الإعلان، ظهر فيه النجم ماجد الكدواني وهو يتصل بـ شيرين رضا ويقول لها:« أنتِ فين يا شيرين فاضل عشر دقايق على المشهد، اعتزلتي؟».

سبب اعتزال شيرين رضا

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تعلن فيها شيرين رضا اعتزالها، فقد اعتزلت الفن سابقًا لعدة سنوات، وذكرت في تصريحات تلفزيونية لها أنها اتخذت تلك الخطوة بسبب ابنتها نور، «وشعورها بأحاسيس متناقضة، لافتة أن الاعتزال وقتها كان قرارًا صائبًا لأن كانت لديها اهتمامات وأولويات في حياتها»، قائلة: «لما بفكر في اعتزالي قبل كده بسبب بنتي بيجيلي أحاسيس متناقضة، ولكن الاعتزال وقتها كان قرار صائب لأن كان عندي اهتمامات وأولويات في حياتي ومنها بنتي نور، ولما براجع نفسي وحساباتي الخاصة بشوف أن قراراتي في المرحلة دي هي اللي مكنتني من أني أعيد ترتيب أوراقي وأفكاري».

وأكدت شيرين رضا، أن كل إنسان عندما يتخذ قرارات في حياته تكون لها أبعاد وأسباب تدفعه لذلك، موضحة: «على الرغم من ده إلا أني كنت بحس بالندم أحيانًا لأني بعدت عن المجال اللي بحبه، ولكن الأكيد أن كل إنسان بياخد قرارات في حياته بيكون له أبعاد وأسباب تدفعه ياخد القرارات دي».

شيرين رضا

اعتزال شيرين رضا الأعمال الدرامية الرمضانية

وعلاوة على ما سبق كشفت شيرين رضا اعتزالها الأعمال الدرامية الرمضانية، وقالت في تصريحات تلفزيونية: «مش هتشوفوني في رمضان 2024، وبقالي كام سنة واخدة بريك من رمضان لأن التصوير في رمضان صعب جدًا وبنبتدي كل حاجة متأخر، وكان فيه مسلسل شاركت فيه آخر يوم تصوير خلصنا 6 بعد الظهر، والمشكلة في رمضان أن مش بيبقى في وقت فبنضطر نقول الكلام من غير تمثيل من غير فن، وده مش حاجة بحبها».

آخر أعمال شيرين رضا

جدير بالذكر أن مسلسل « وبينا ميعاد» الجزء الثاني، هو آخر أعمال الفنانة شيرين رضا، والذي شاركها في بطولته صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، تسنيم مطر، آية سليم، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، وأسامة الهادي، وأميرة أديب، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

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