شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الفنان نجاح الموجى فى المسرح والسينما.. ذكرى ميلاده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد الفنان نجاح الموجي الذى قدم أعمالاً فنية مهمة تركت بصمة كبيرة في مشواره الفني.

أثرى الموجى شاشتى التليفزيون والسينما بأعماله الكوميدية التى ترك منها رصيدًا كبيرًا خاصة فى المسرح، أهمها دوره فى مسلسل أهلاً بالسكان عام 1984، وقد تخرج فى المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ولم يترك وظيفته فى هذا المجال إلى جانب عمله فى مجال الفن حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة‏‏.

وأشهر أفلامه "الكيت كات" عندما جسد شخصية بائع المخدرات المعلم هرم، حيث التقى بالفنان القدير محمود عبد العزيز خلال الفيلم، وحقق شهرة كبيرة، نجاح الموجى لديه ابنتان، وإحداهما إعلامية تدعى آيتن الموجى تعمل مذيعة بالتليفزيون المصرى.

ومن أهم أعمال الفنان نجاح الموجي السينمائية: الحريف، شوارع من نار، صاحب الإدارة بواب العمارة، مغاورى فى الكلية، النساء، امرأة مطلقة موعد مع القدر، مدافن مفروشة للإيجار، سكة الندامة أربعة فى مهمة رسمية، أيام الغضب، اغتصاب، المساطيل، الكيت كات، الحب فى طابا، ليه يا بنفسج، زيارة السيد الرئيس، طأطأ وريكا وكاظم بك، قليل من الحب كثير من العنف، البحر بيضحك ليه، الحب فوق هضبة الهرم.

