شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الموسم الثاني من The Walking Dead: Daryl Dixon سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شبكة AMC عن طرح الموسم الثاني من مسلسل The Walking Dead: Daryl Dixon، يوم 29 سبتمبر المقبل، على أن يتكون الموسم الجديد من 6 حلقات، تطرح بشكل أسبوعى.

مسلسل The Walking Dead: Daryl Dixon من بطولة نورمان ريدوس، وميليسا ماكبرايد، وكليمنس بويزي، ولويس بوتش شيجليوزي، ولايكا بلانك فرانكارد، وآن شارييه، ورومان ليفي، وإريك إبواني.

على أن يدور الموسم الثانى من The Walking Dead: Daryl Dixon مع كارول (ماكبرايد) التي تبحث عن داريل (ريدوس) بينما يتعامل مع قراره بالبقاء في فرنسا.

على أن يعرض الموسم الرابع والأخير من سلسلة Snowpiercer، على شبكة AMC، بعد شرائه من قناته الأصلية TNT، من المقرر أن يتم طرح الحلقات حصريًا على شبكتى AMC وAMC+ يوم الأحد 21 يوليو المقبل.

على أن يعرض الموسمان الأول والثاني من مسلسل Snowpiercer، حصريًا على AMC+ بدءًا من السبت 1 يونيو، مع طرح الموسم الثالث يوم السبت 8 يونيو الجارى.