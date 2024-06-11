شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الباشا: مسلسل دواعي السفر يوصل رسائل مهمة للاستمتاع بالحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان الفلسطيني كامل الباشا، فى لقاء خاص لـ"الخليج 365"، عن مسلسل دواعى السفر ويعرض على منصة watch it، عن الرسائل المهمة التى يقدمها المسلسل.

وقال كامل الباشا: "مسلسل دواعى السفر بيوصل رسائل مهمة للاستمتاع بالحياة مهما كان والدور لم أقدمه من قبل لأنى غالبًا بعمل أدوار جادة وتراجيديا، وده دور لايت لذيذ كوميدى رومانسى وده جذبنى للدور المسلسل".

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتين كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف و إخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.