نجم مسلسل “عَ أمل”، إيلي متري في تصرّف مفاجئ بذكرى زواجه الخامس

بطريقة عفوية، إحتفل الممثل اللبناني، إيلي متري، بذكرى زواجه الخامس من إليز خوري.

بهذه المناسبة، شارك “متري” متابعيه على “إنستغرام” صورة تجمعه بزوجته يوم زفافهما وأرفقها بتعليق طريف بما معناه انهما أتمّا الخمس سنوات زواج ولم يغزو الشيب شعر زوجته فعلى الاكيد هناك شيء خطأ في الموضوع وقال حرفيًا” “صاروا خمس سنين وبعدن شعراتك ما شابوا، أكيد عم بعمل شي غلط”. وختم قائلاً: “ذكرى زواج سعيد حبيبتي”.

نذكر ان إيلي متري وإليز خوري إحتفلا بزفافهما في العام ٢٠١٩ ولديهما إبنة تدعى شارليز.

على صعيد الأعمال الدرامية، تألّق إيلي متري في دور “يونس” الذي قدّمه في مسلسل “عَ أمل” الذي عُرض خلال شهر رمضان الفائت، حيث نجح في تقديم أداءً ترك بصمة في نفوس المشاهدين.

المسلسل من انتاج ايغل فيلمز/جمال سنان، تأليف ندين جابر، إخراج رامي حنا وجمع نخبة من نجوم الدراما العربية ماغي بو غصن، مهيار خضور، عمار شلق، بديع ابو شقرا، كارول عبود، طلال الجردي، السا زغيب، ماريلين نعمان، سيرينا الشامي، نوال كامل، ريان حركة، جوي حلاق وعدد كبير من النجوم.

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كذلك شارك إيلي متري العام الفائت في المسلسل التركي المعرّب “الخائن” الذي شاركه بطولته سلافة معمار، قيس الشيخ نجيب، مرام علي، سيناريو وحوار عبير الصياح وإخراج التركي إندر إيمير.