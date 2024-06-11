الأربعاء.. عرض فيلم جحر الفئران في سينما زاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستقبل سينما زاوية في التاسعة مساء يوم الأربعاء 12 يونيو، فيلم جحر الفئران للمخرج محمد السمان، وعقب انتهاء العرض، تُعقد جلسة نقاشية تجمع المخرج وبطلة العمل رنا خطاب بالجمهور.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وكان عرضه الدولي الأول بمهرجان عمان السينمائي الدولي، وحصلت رنا خطاب على تنويه خاص، كما حصلت مؤخرًا على ثاني جوائزها بمهرجان بريكس السينمائي في روسيا والذي يُعد جزءًا من مهرجان موسكو السينمائي الدولي وفازت بجائزة أفضل ممثلة.

يحكي فيلم جحر الفئران قصة خلود الشابة التي تضطر لمخالفة مبادئها للحصول على سبعة آلاف جنيه يتوقف عليهم مصير استقرار أسرتها بالكامل.

الفيلم من بطولة رنا خطاب ومحمد يوركا وحنان حلمي، ومن تأليف وإخراج وإنتاج محمد السمان.