شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المؤلف الموسيقى أمير جادو بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى، منذ قليل، المؤلف الموسيقى أمير جادو بعد صراع مع المرض، حيث نعاه العديد من أصدقائه على صفحات التواصل الاجتماعى ومنهم المخرج عماد البهات الذى أعلن وفاته على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك معلقا "رحيل الفنان المبدع المؤلف الموسيقى أمير جادو عن عالمنا خسارة كبيرة ومؤلمة إنسانياً وفنياً.. مع السلامة يا أمير.. يا رب تكون فى مكان أحسن وارتحت من كل أوجاعك يا حبيبى".



بوست عماد البهات