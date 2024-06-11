شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى بطل فيلم عصابة الماكس وضيف شرف ولاد رزق في عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

يدخل النجم أحمد فهمى منافسات موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 بفيلم عصابة الماكس الذى يسجل به تواجده للعام الثانى على التوالي في عيد الأضحى بعدما قدم العام الماضي فيلم مستر إكس، وفى نفس الوقت يظهر كضيف شرف خلال أحداث فيلم ولاد رزق 3 – القاضية الذى ينافس في الموسم أيضًا.

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق وعمرو كمال.

فيلم عصابة الماكس تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films ،Film

ويشهد فيلم ولاد رزق 3 – القاضية مشاركة عدد من الفنانين الجديد الذين لم يتواجدوا في الجزئين الأول والثاني وعلى رأسهم آسر ياسين، على صبحى، أسماء جلال، أحمد الرفاعي، فيدرا، والملاكم تايسون فيوري، فيما يغيب عن الأحداث الفنانين أحمد الفيشاوى وأحمد داود، بينما يظهر النجمين كريم عبد العزيز وأحمد فهمى كضيفا شرف وكذلك رزان مغربى.