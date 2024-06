شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تتصدر قائمة Billboard 200 للأسبوع الـ7 على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

حافظ ألبوم تايلور سويفت الأخير The Tortured Poets Department على تصدره قائمة Billboard 200 للألبومات للأسبوع السابع على التوالى.

وباع ألبوم الفنانة الحائزة على جائزة جرامى، 34 عامًا، 148 ألف أسطوانة للأسبوع الذى انتهى فى 6 يونيو، وفقًا لإحصائيات Luminate .

وانخفضت الأرقام الإجمالية للألبوم بنسبة 16% في أسبوع واحد، وأصبح هذا أول رقم قياسي يحقق هذا الإنجاز منذ ألبوم مورجان والين " One Thing at a Time had" الذي استمر لمدة 12 أسبوعًا في القمة العام الماضى والممتد من 18 مارس إلى 3 يونيو.

وعلى جانب آخر أعلنت النجمة العالمية تايلور سويفت - فى وقت سابق - عن مفاجأة لجماهيرها في كل حفلة لها ضمن جولتها Eras Tour التي انطلقت في اليابان 7 فبراير الماضي، واستمرت في أستراليا وسنغافورة وأوروبا على مدار الأشهر التالية.

وبدأت سويفت جولتها في جلينديل بولاية أريزونا في شهر مارس بأغنية "Mirrorball" من ألبوم "Folklore" و"Tim McGraw" من ألبومها الأول الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا عام 2006، وقامت سويفت بجولتها Eras Tour حول العالم، بدءًا من اليابان في 7 فبراير وتوالت بعد ذلك في أستراليا وسنغافورة وأوروبا المستمرة حتى شهر يونيو الجارى.

وسبق وفازت سويفت بجائزة أفضل ألبوم بوب صوتي في حفل توزيع جوائز جرامي عن ألبومها "Midnights"، وأعلنت - حينها - عن إصدار الألبوم الجديد في 19 أبريل بعنوان " The Tortured Poets Department".