بالصور- بطل “المنظّمة” مراد يلديريم في لحظة وداع مؤثرة في ختام الموسم الرابع

باحتفال لطيف وبسيط في آن، ودّعت الممثلة أيبوكي بوسات، زميلها الممثل مراد يلديريم بعد انفصاله عن مسلسل “المنظَّمة” بموسمه الرابع، حيث بدأت الشركة المنتجة بالبحث عن بطل بديل عنه لقيادة المسلسل بموسمه الخامس المتوقع ان يعرض مع بداية الموسم الشتوي الدرامي.

وتداول جمهور الثنائي أكثر من صورة من لحظة الوداع المؤثرة جمعت أيبوكي ومراد وباقي فريق العمل.

لكن مراد يلديريم لن يغيب طويلاً عن الشاشة، إذ يحضّر للعودة بعملَين فنيَين وهما مسلسل وفيلم سينمائي.

يجمع المسلسل الممثلَين التركيَين مراد يلدريم وإيبرو شاهين سيُعرض على قناة “ناو” Now او Fox سابقاً وهو من إنتاج شركة “TMC” التي أعلنت أنها ستكشف عن المزيد من التفاصيل حول المسلسل في الفترة المقبلة.

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أما الفيلم السينمائي فلم يتّم الكشف عن تفاصيل اضافية بانتظار ان تتكشّف أكثر المعلومات حول هذا المشروع.