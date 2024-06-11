تأجيل تصوير فيلم “الحب كله” لـ الهام شاهين لهذا السبب

أكدّت الممثلة المصرية، الهام شاهين، أنها ستبدأ تصوير فيلمها الجديد “الحب كله”، بعد عيد الأضحى المقبل وذلك بعد تأجيل تصويره عدّة مرات.

في هذا السياق، لفتت “شاهين” أن أسباب تأجيل موعد تصوير الفيلم خارجة عن إرادتها، لأن صنّاع العمل مرتبطين بأعمال أخرى والمواعيد متضاربة.

وكانت الشركة المنتجة قد أعلنت ان سبب التأجيل المتكرّر هو إنشغال بعض الممثلين المشاركين في العمل وإرتباطهم بأعمال أخرى، إضافة الى أسباب لها علاقة بتجهيز ديكور الفيلم وغيره.

ينتمي فيلم “الحب كله” الى نوعية الأفلام ذات اليوم الواحد وتدور أحداثه حول الحارة المصرية الشعبية والمشاكل التي تواجه ساكنيها.

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يشارك في بطولة الفيلم الى جانب إلهام شاهين كل من حورية فرغلي، أحمد فتحي، سلوى محمد علي وغيرهم والعمل من إخراج خالد الحجر.

أخر أعمال الهام شاهين الفنية “حكاية الفريدو” التي عُرضت ضمن مسلسل “٥٥ حكاية حب” للكاتب مصطفى العقاد، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وشاركها بطولة العمل أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، عمر شرقي وغيرهم.