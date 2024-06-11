المهرجان المصري الأمريكي للسينما يطلق مسابقة "إبداع وأجيال" في دورته الرابعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، إطلاقها مسابقة "إبداع وأجيال"، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان، التي تقام تحت شعار "نيويورك بتتكلم عربي والعودة إلى الأصالة"، المقرر انعقادها خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل، بولايتي نيويورك ونيوجيرسي الأمريكيتين.

قال رئيس المهرجان الكاتب الصحفي صفوت يوسف، إن المسابقة حدث فني كبير تم استحداثه ضمن خطة المهرجان، بالتعاون مع الأكاديمية المصرية الأمريكية للآداب والفنون والعلوم الإنسانية، لدعم المواهب من الجاليات العربية بأمريكا والشباب من الوطن العربي، موضحا أن المسابقة تقدم من خلال قسم الفنون بالمهرجان، وتم فتح باب التقديم للراغبين في الانضمام للمسابقة حتى 15 أغسطس المقبل، على أن يتم إعلان أسماء الفائزين في أول نوفمبر المقبل.

إبداع وأجيال

وتقام مسابقة "إبداع وأجيال" في كل فروع الإبداع والإعلام، حيث تشمل عدة أقسام، منها مسابقة "تقديم البرامج"، ويتم من خلالها اختيار أفضل مقدم أو مقدمة برنامج، ويكون الانضمام لها عن طريق تقديم مقطع فيديو لمدة ثلاث دقائق، يشمل طرح مشكلة أو فكرة أو عرض لكتاب أو لحدث أو تعليق على خبر في شكل مقدمة، وأيضا مسابقة في "التمثيل"، ويرشح بها أفضل ممثل أو ممثلة.

وتشمل أيضا مسابقة "الترانيم والإنشاد الديني"، وتهدف إلى إبراز المواهب الجديدة من المنشدين والمرنمين، في محاولة لعودة الرواد والعظماء في هذا المجال، ومسابقة في الموسيقى والغناء، لاختيار أفضل عازف أو عازفة وأفضل صوت غنائي، وأيضا مسابقة في "التصوير والفن التشكيلي"، بالإضافة إلى مسابقة لاختيار أفضل فيديو "يوتيوب" عبر منصات التواصل الاجتماعي.