ثلاثية The Lord of the Rings تنطلق من جديد إلى شاشات السينما

ياسر رشاد - القاهرة - أعادت الشركة المنتجة طرح سلسلة The Lord of the Rings بعنوان The Lord of the Rings: The Two Towers، في الذكرى الـ22 للعرض الأول للجزء الثاني بدور العرض السينمائية مرة أخرى، ونجح الفيلم أن يحتل المركز الرابع في قائمة إيرادات الأفلام في يومه الأول محققًا 1.9 مليون دولار.

وكانت حددت شركة "وارنر برذرز" يونيو 2024 لإعادة طرح ثلاثية The Lord of the Rings في دور السينما، ولكن في نسخ جديدة معاد تصميمها بدقة 4K Ultra HD والتي تمّ إصدارها في عام 2020، وعرض الجزء الأول The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring في 8 يونيو، ثم الجزء الثاني بعنوان The Two Towers في 9 يونيو، أما الجزء الثالث بعنوان The Return of the King في 10 يونيون، كما سيتمّ عرض الثلاثية بأكملها خلال عطلتي نهاية الأسبوع التاليتين على التوالي.

ووصل كل من فيلمي "Fellowship of the Ring" و"The Two Towers" إلى قائمة أفضل 10 أفلام في شباك التذاكر المحلي خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ حقق الفيلم الأول إيرادات بلغت 2.4 مليون دولار في أول أيام عرضه بشباك التذاكر.

الإيرادات المرتفعة تدفع شركات الإنتاج لإعادة عرض أفلامها الناجحة في السينمات

تنضم ثلاثية Lord of the Rings إلى موجة من الأفلام الأخرى التي تعود إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والتي تعود إلى دور العرض، حققت شركة "سوني" بالفعل نجاحًا هائلاً مع فيلم Spider-Man 2 من بطولة توبي ماجواير، في وقت سابق من هذا الشهر، احتل الفيلم البالغ من العمر 20 عامًا المركز الثاني في شباك التذاكر في أمريكا الشمالية يوم الاثنين بعد أنَّ حقق 805 آلاف دولار، قد تدفع لإيرادات المرتفعة الشركات الأخرى إلى القيام بإعادة إصدار مماثلة.

وبالفعل، أعادت شركة يونيفرسال بيكتشرز إصدار فيلم Shrek 2 للاحتفال بالذكرى العشرين لعرضه في مارس 2024، بالإضافة إلى "ديزني" التي عرضت فيلم "Star Wars: Episode 1 - The Phantom Menace" بمناسبة الذكرى الـ 25 لعرضه في مايو الماضي.