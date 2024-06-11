"Bad Boys 4" يقترب من 200 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حقق الجزء الرابع من سلسلة "Bad Boys" بعنوان "Ride or Die" نجاحًا كبيرًا في افتتاحيته بشباك التذاكر الأمريكي والعالمي في أول أسبوع عرض، إذ بلغت إيراداته في شباك التذاكر الأمريكي 56 مليون دولار، وعالميًا بـ 104 ملايين دولار، ليقترب إجمالي ما حققه من 200 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 100 مليون دولار.

ويستكمل نجاح السلسلة الممثل الأمريكي ويل سميث ويشاركه البطولة الممثل مارتن لورانس وذلك بعد نجاح الأجزاء السابقة التي عرض أولى أجزائها عام 1995 وأصبحت من أشهر أفلام الأكشن بتلك الفترة.

تدور أحداث الجزء الرابع من سلسلة "Bad Boys" حول الضابط مايك لاوري والضابط ماركوس برنيت اللذان يخوضان تجربة جديدة في محاولة القبض على إحدى العصابات الخطرة وسط العديد من المطاردات والمناوشات.

وعرض الجزء الثالث من السلسلة عام 2020 بعنوان "Bad Boys for Life" وكان بمثابة عودة الثنائي بعد غياب سنوات من الجزء الثاني للسلسلة عام 2003، وحقق الجزء الثالث إيرادات عالمية بلغت 426 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 90 مليون.

ويواصل "ويل سميث" الترويج لفيلم "Bad Boys" مؤخرًا بعدد من الدول الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط وسط احتفاء كبير من جمهوره ومحبيه بطرح الفيلم، الذي أكد "سميث" في تصريحات سابقة أنه الفيلم الأكثر إثارة في السلسلة منذ بداية إنتاجها.

وظهر النجم العالمي ويل سميث مؤخرًا ضيفَا على برنامج "Big Time Podcast" تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، وكشف خلاله "ويل" عن سعادته لتواجده في الرياض، إلى جانب كونه يريد تجربة العديد من الأكلات السعودية، كما أكد على كونه يشعر بالانتماء للشرق الأوسط.

يذكر أن ويل سميث يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثاني لفيلم "I am Legend".

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