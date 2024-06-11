"انتصر العقل" طارق الشناوي يثير الجدل حول تصالح عمرو دياب و الشاب المصفوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أثار الناقد طارق الشناوي، حالة من الجدل، حول تداعيات أزمة صفع النجم عمرو دياب، لشاب ألح في طلب التصوير معه في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

الناقد الفني طارق الشناوي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب،:" أخيرا انتصر صوت العقل خلال ساعات، وبعيدا عن ساحة القضاء سوف ينهي عمرو دياب تلك الأزمة بلقاء مع الشاب

وتابع،:" هل تلك معلومات أم تكهنات أم أمنيات، ساعات قليلة، ستعرفون الإجابة".

وردا على سؤال "الخليج 365"، هل تم التصالح بين النجم عمرو دياب و الشاب المصفوع؟، أجاب الناقد طارق الشناوي، وقال ،:" أنا لم أقل تم الصلح، وكما كتبت قد تكون معلومات، أو تكهنات، أو أمنيات"

النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، بدأت أمس الإثنين، التحقيق في المحضر الذي حرره محامي النجم عمرو دياب في قسم شرطة التجمع الأول، ضد شخص لقيامه بـ "مضايقته"، في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.