أحلام تحتفل بتخرج نجلها "فاهد": "الحمد لله على البلاغ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة أحلام الشامسي بتخرج نجلها "فاهد"، ووجهت له رسالة مؤثرة.

ونشرت أحلام صورة لنجلها من حفل التخرج، من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "الحمدلله على البلاغ ، الف مبروك حبيبي ونور عيني فاهد على التخرج".

وانهالت عليها تعليقات من محبيها، وجاءت كالتالي: "ألف مبروك، حفظكم الله ورعاكم، تشوفيه بأعلى المراتب إنشاء الله، ألف مبروك يا أم فاهد، تبارك الله".

من ناحية أخرى تستعد الفنانة أحلام للمشاركة في حفلات مهرجان "ليلة العمر 2024" بالكويت وبالتحديد يوم 19 يونيو.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أحلام أغنية "فدوة لعيونك" وهي من كلمات الأمير خالد الفيصل، وألحان الموسيقار طلال.

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