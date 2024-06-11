وفاة الملحن الموسيقي أمير جادو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا المؤلف الموسيقي أمير جادو، صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض

الملحن كريم أسامة، أعلن عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن الوفاة، وكتب،:" إنا لله و إنا اليه راجعون ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم...أمير جادو مات..الله يرحمك يا حبيبي و يرحم أمواتنا جميعا إن شاء الله".

ورحل المؤلف الموسيقي امير جادو، بعد معاناة دامت حوالي 4 أعوام، مع مرض سرطان العظام، و خضوعه للجراحة.

المؤلف الموسيقي امير جادو، حصل على جائزة أفضل موسيقى تصويرية عن فيلم "صندوق الدنيا"، ووضع الموسيقى في عدة أعمال منها فيلم "النبطشي"بطولة النجم محمود عبد المغني، و المسلسل السعودي "بتوقيت مكة"