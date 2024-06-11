فن ومشاهير

رشاقة ملحوظة.. أحدث ظهور لـ جوري بكر والجمهور يعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة جوري بكر متابعيها، أحدث ظهور لها وحازت على إعجاب متابعيها.

ونشرت جوري، الصور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "هالو"، وظهرت برشاقة ملحوظة وإطلالة كاجوال ارتدت خلالها تيشرت وبنطلون باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "أحلى الحلوين جوري، قمر، هالو يا جميلة، ما شاء الله،رشاقة وشياكة، ربي يحفظك".

من ناحية أخرى شاركت الفنانة جوري بكر في دراما رمضان الماضي بمسلسل "مسار إجباري" بطولة: عصام عمر، أحمد داش، خالد صابرين، بسمة، رشدي الشامي، محمود البزاوي، نور محمود، محسن منصور، ومن إخراج نادين خان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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