بالفيديو.. محمد عبده يحتفل بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

احتفل الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي، بذكرى ميلاد الفنان محمد عبده، وذلك بعد عودته من رحلته العلاجية بـ باريس.

ونشرت شركة روتانا مقطع فيديو عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وقال سالم: "اليوم سعداء بلقاء الحبيب بوعبدالرحمن، والحمد لله على سلامتك، وأنا مبسوط جداً إنك رجعت لنا بالصحة والعافية، وصحتك زينة، والليلة عيد ميلادك، عقبال العمر كله".

ليرد محمد عبده قائلًا: "ألف شكر على اهتمامكم وعلى المفاجأة التي لم أكن أتوقعها ولا على بالي الاحتفال بهذه المناسبة ولا أعلم هل أفرح أم أحزن فيها أفرح لأن ربنا يديني سنة جديدة ولا أحزن على سنة من عمري ربنا يعطينا جميعًا الصحة والعافية".

وطمأن متابعيه على حالته الصحية وقال: "الحمد لله صحتي تتحسن بفضل الله، ثم بفضل دعاكم، وجيتكم لي تعطيني دفعة معنوية كبيرة جدا، لأرجع لحالتي الطبيعية وممارسة الفن، وما كنت متوقع مفاجأتي، لأن هذا اليوم ما يُترك في خاطري".

يذكر أن الفنان محمد عبده، قال في محادثة صوتية بينه وبين الأمير بدر بن عبد المحسن نشرها برنامج "Et بالعربي"، عبر موقع "إنستجرام": "الأثر اللي صار فينا منها أثر بسيط جدًا، أنت تاخذ كيماوي الآن وأنا أخذ كيماوي في باريس، أنا الآن آخذ كيماوي يا حبيبي، الله معانا والله يحبنا محبة الله فينا، الله يرعاك ويرعاني ويرعى كل إنسان خدم بلده زينا".

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