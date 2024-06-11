"التحقيق اليوم".. متحدث الموسيقيين يوضح موقف مسلم من حفل الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف محمد عبد الله "المتحدث الرسمي ورئيس لجنة التحقيقات في نقابة المهن الموسيقية "، عن موقف النقابة من مشاركة مؤدي أغاني المهرجانات مسلم، في الحفل المقام يوم الجمعة المقبل.

محمد عبد الله، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال،: " مصطفى زكريا الشهير بـ مسلم، من المقرر خضوعه اليوم الثلاثاء للتحقيق، بسبب الغناء بدون تصريح في حفل غنائي في إحدى المدارس".

وتابع، :" جلسة التحقيق، من المقرر عقدها ، في الخامسة عصرا، وفي ضوء الجلسة، يتم اتخاذ القرار بشأنه".

مؤدي أغاني المهرجانات مسلم، من المقرر أن يشارك مع المطرب عمر كمال، ومؤدي أغاني المهرجانات عنبة، في إحياء الحفل المقام في ملعب الهوكي باستاد القاهرة، يوم الجمعة المقبل، الموافق 14 يونيو